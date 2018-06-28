Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 14:32

Fenerbahçe sezonu açtı

Fenerbahçe, 2018-2019 sezonuna Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla start verdi.

Fenerbahçe sezonu açtı

28 Haziran 2018 14:32


Sezonun ilk antrenmanı öncesinde, Can Bartu Tesisleri’ne Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri de geldi. Başkan Ali Koç, takıma başarılar diledi. Göreve yeni başlayan Teknik Direktör Phillip Cocu da antrenman öncesinde oyunculara yönelik yaptığı konuşmada, başarının bireysellikten çok takım olmada yattığını vurguladı.



Ali Koç: “Başarılı olacağınıza inanıyorum”


Antrenman öncesinde Başkan Ali Koç, Yöneticiler, Sportif Direktör Damien Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu futbolcularla tanıştı. Ardından Başkan Ali Koç futbolcularla bir toplantı yaptı ve onlara başarılar diledi. Ali Koç, futbolculara, başarılı olacaklarına inandığını söyledi.



Phillip Cocu: “Takım olarak hareket etmeliyiz”


Daha sonra söz alan Teknik Direktör Phillip Cocu, “Başarılı olmak için bireysel olarak değil takım olarak hareket etmeliyiz. Tabii ki çok kolay olmayacak ama zamanla ve birbirimize destek olarak başarıya ulaşabiliriz. Sizin maçlarınızı izledim. Kalitelisiniz ama kalite takım için kullanıldığında bir anlam ifade eder. Burada, kimse kendisini takımdan üstün görmeden, yaptığı işi severek hareket ettiği müddetçe başarı gelecektir. En önemli şey, yaptığınız işi severek yapmaktır. Futbolculuk dönemimden de çok iyi biliyorum; futbol oynamaktan daha zevkli bir şey yok. Sizin için de aynı şeyin geçerli olduğunu biliyorum. Bu yüzden birbirimize yardım ederek, takım olarak, yaptığımız işi severek hareket etmeliyiz. Zamanla benim felsefemi ve nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğumu anlayacaksınız. Her şeyi paylaşacağız ve bu kulübü başarıya taşıyacağız” dedi.



Dayanıklılık çalıştı


Ardından sahaya çıkan sarı-lacivertliler, antrenman öncesinde toplu fotoğraf çektirdi. Sezonun ilk antrenmanında dayanıklılık artırıcı çalışmalar gerçekleştirdi. Çeşitli parkurlardan oluşan dayanıklılık koşusu yapan oyuncular, dar alanda pas çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri’nde yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç