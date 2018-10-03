Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta karşılaşmasında yarın mücadele edeceği Slovakya temsilcisi Spartak Trnava maçı çalışmalarını bugün Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 yapılan top kapma çalışması yaparken, idmanın basına kapalı kısmında ise taktik antrenman gerçekleştirdi.