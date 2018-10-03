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Fenerbahçe, Spartak Trnava maçına hazır

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında karşılaşacağı Spartak Trnava maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 2. hafta karşılaşmasında yarın mücadele edeceği Slovakya temsilcisi Spartak Trnava maçı çalışmalarını bugün Ülker Stadı'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertli futbolcular 5'e 2 yapılan top kapma çalışması yaparken, idmanın basına kapalı kısmında ise taktik antrenman gerçekleştirdi.

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