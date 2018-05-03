Diğer
Kategoriler
03 Mayıs 2018 19:49

Fenerbahçe, stada geldi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesi için Ülker Stadyumu’na geldi.

Fenerbahçe, stada geldi

03 Mayıs 2018 19:49


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelmiş ve çıkan olaylardan dolayı mücadele tatil edilmişti. Federasyon bugün maçın kaldığı 57. dakikadan itibaren oynanmasına karar vermişti. Beşiktaş mücadeleye çıkmama kararı sonrası tesislerde Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürürken, Fenerbahçe ise maçın oynanacağı Ülker Stadyumu’na geldi. Geniş güvenlik önlemlerinin altında stada giriş yapan sarı-lacivertli futbolcular hakemin kararını beklemeye başladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
25
°
C
  • Cuma
    25°C
  • Cumartesi
    23°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç