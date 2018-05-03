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03 Mayıs 2018 21:19

Fenerbahçe, statta antrenman yaptı

Fenerbahçeli futbolcular Beşiktaş maçının tatil edilmesinin ardından statta antrenman yaptı.

Fenerbahçe, statta antrenman yaptı

03 Mayıs 2018 21:19


Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanması gereken Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında mücadele siyah-beyazlıların stada gelmemesinden dolayı başlamadı. Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen müsabaka sonrasında Fenerbahçe takımı statta antrenman yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman sorumluluğunda başlayan antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. 5’e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapan sarı-lacivertliler antrenmanı böyle noktaladı. Antrenman sonunda Fenerbahçeli futbolculardan Valbuena, Fernandao, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Luis Neto, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado şut çalışması yaptı.




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