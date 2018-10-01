Fenerbahçe taraftarından Ersun Yanal'a destek

Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi için sosyal medyadan bir kampanya başlattı.

Fenerbahçe'de bu sezon göreve gelen Phillip Cocu aldığı kötü sonuçlardan dolayı bir türlü bekleneni veremedi. Cocu'nun performansı üzerine geçtiğimiz hafta Beşiktaş derbisinini bitiş düdüğüyle birlikte Ülker Stadyumu'nda Ersun Yanal lehine tezahüratlarda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, dün alınan 3-0'lık Çaykur Rizespor hezimetinden sonra tekrardan Yanal'a çağrıda bulundu. Sosyal medya hesaplarından #TaraftarYanallaBeraber hashtag'ine yorumda bulunan bir çok taraftar, Ersun Yanal'ı yeniden takımın başında görmek istediğini ifade etti.

Fenerbahçe yönetiminin taraftarın bu isteğine ne cevap vereceği ise merak konusu.