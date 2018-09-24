Fenerbahçe, tesislerden ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş'ı konuk edecek Fenerbahçe, Samandıra Tesisleri'nden 19.07'de çıkarak Ülker Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Samandıra Tesisleri'nde bulunan sarı-lacivertli ekip, 19.07'de stada gitmek için yola çıktı. Fenerbahçe kafilesine tesislerden ayrılırken çok sayıda taraftar sevgi gösterisinde bulundu.