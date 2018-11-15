Fenerbahçe, Trabzonspor hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Sorumlu Erwin Koeman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Milli oyuncuların yer almadığı antrenmanda salonda kuvvet ve core çalışması yapıldı.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Chris van der Weerden'in 46. yaş günü teknik heyet ve futbolcular tarafından antrenmanın ardından pasta kesilerek kutlandı. Weerden daha sonra teknik heyet ve futbolcuların tebriklerini kabul etti ve teşekkürlerini iletti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.