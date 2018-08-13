Fenerbahçe tur peşinde

Ön Eleme turunun ikinci maçında Portekiz temsilcisi Benfica ile yarın karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Benfica maçıyla birlikte 226. kez Avrupa sahnesinde mücadele etmiş olacak.

Süper Lig’e galibiyetle başlayan Ön Eleme turunda Benfica ile karşı karşıya gelecek. Yarın saat 21.00’de Ülker Stadı’nda oynanacak maçta Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak.

Fenerbahçe’de 6 eksik

Portekiz’de oynanan ilk maçta rakibine mağlup olan sarı-lacivertliler mutlak galibiyet hedefliyor. Fenerbahçe’de UEFA Listesine bildirilmeyen Fethi Kadıoğlu, Berke Özer, Aatif Chahechouhe, İsmail Köybaşı ve Salih Uçan, Benfica maçında forma şansı bulamayacak.

Kadıköy kapalı gişe

Fenerbahçeli taraftarlar Benfica mücadelesine yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-lacivertli ekip Benfica maçı için satışa çıkardığı biletlerin tamamını bitirdi. Hafta sonu Bursaspor ile oynanan lig maçında tribünleri tıklım tıklım dolduran Fenerbahçeli taraftarlar bu maçta da takımlarını yalnız bırakmayacak.

Avrupa’da 226. maç

Fenerbahçe, Benfica maçıyla birlikte Avrupa sahnesinde 226. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler bugüne kadar çıktığı Avrupa maçlarında 82 galibiyet alırken 97 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe çıktığı 46 maçta ise eşitliği bozamadı. Avrupa’da bugüne kadar rakip ağları 278 kez sarsan sarı-lacivertliler, 333 kez de meşin yuvarlağı kalesinde gördü.

Tur için mutlak galibiyet

Bu sezon mutlaka Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmayı hedefleyen Fenerbahçe, bir üst tura çıkabilmek için sahadan galip ayrılmak zorunda. Rakibine deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, gol yemeden atacağı 2 gol ile birlikte bir üst tura ismini yazdıran taraf olacak. Kanarya’nın evinde gol yemesi halinde 2 farklı galip gelmesi gerekiyor. Mücadele 1-0 Fenerbahçe lehine tamamlanırsa karşılaşma uzatmalara, uzatmalarda da skorun bozulmaması durumunda penaltı atışlarına gidecek.

Rakip belli oluyor

Fenerbahçe, Benfica’yı eleyip play-off turuna kaldığı takdirde, PAOK - Spartak Moskova eşleşmesinden bir üst tura çıkan takımla mücadele edecek. Yunan ekibi PAOK, Rus rakibini sahasındaki ilk maçta 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başarmıştı.