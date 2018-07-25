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25 Temmuz 2018 11:08

Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik adamlara emanet

Spor Toto Süper Lig’in başlamasına kısa bir süre kala 18 takımından sadece Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik direktör hazırlıklarını sürdürmeyi tercih etti.

Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik adamlara emanet

25 Temmuz 2018 11:08


Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımları bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Ligin başlamasına kısa bir süre kala 18 takım, teknik direktörlerini belirledi. Takımlar, geçtiğimiz sezonlara göre bu sene de tercihlerini Türk teknik adamlardan yana kullandı. Bu takımlarından içerisinde sadece Fenerbahçe ve Akhisarpsor yabancı antrenörlerle lige başlayacak.



Fenerbahçe ve Akhisar’ı yabancılar çalıştıracak


Ali Koç’un Fenerbahçe Kulübü’nün başına geçmesinin ardından teknik direktör koltuğuna getirilen Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ve önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Akhisarspor’un Teknik Direktör Saffet Susic, Süper Lig’deki yabancı teknik adamlar olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman ile birlikte yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada bitirmişti. 2017-2018 sezonuna Okan Buruk ile başlayan ve müthiş bir sezon geçiren Akhisarpor ise sezonun sonunda Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.



Geçtiğimiz sezon 3 takım yabancı antrenörle lige başladı


Spor Toto Süper Lig’deki diğer 16 takım ise yerli hoca tercihinde bulundu. Geçtiğimiz sezon 3 takım lige yabancı antrenörler başlamıştı. Yabancı teknik direktörlerle lige start veren Galatasaray, Bursaspor ve Alanyaspor, sezon bitmeden yerli teknik adamlara döndü.


Süper Lig’deki takımları yeni sezona hazırlayan antrenörler şu şekilde:



Galatasaray: Fatih Terim


Fenerbahçe: Phillip Cocu (Hollanda)


Beşiktaş: Şenol Güneş


Trabzonspor: Ünal Karaman


Bursaspor: Samet Aybaba


Kasımpaşa: Kemal Özdeş


Başakşehir: Abdullah Avcı


Ankaragücü: İsmail Kartal


Göztepe: Bayram Bektaş


Konyaspor: Rıza Çalımbay


Sivasspor: Tamer Tuna


Antalyaspor: Bülent Korkmaz


Akhisarspor: Safet Susic (Bosna Hersek)


BB Erzurumspor: Mehmet Altıparmak


Yeni Malatyaspor: Erol Bulut


Çaykur Rizespor: İbrahim Üzülmez


Kayserispor: Ertuğrul Sağlam


Alanyaspor: Mesut Bakkal




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