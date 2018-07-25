Fenerbahçe ve Akhisarspor yabancı teknik adamlara emanet

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig takımları bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Ligin başlamasına kısa bir süre kala 18 takım, teknik direktörlerini belirledi. Takımlar, geçtiğimiz sezonlara göre bu sene de tercihlerini Türk teknik adamlardan yana kullandı. Bu takımlarından içerisinde sadece Fenerbahçe ve Akhisarpsor yabancı antrenörlerle lige başlayacak.

Fenerbahçe ve Akhisar’ı yabancılar çalıştıracak

Ali Koç’un Fenerbahçe Kulübü’nün başına geçmesinin ardından teknik direktör koltuğuna getirilen Hollandalı çalıştırıcı Phillip Cocu ve önümüzdeki sezon Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Akhisarspor’un Teknik Direktör Saffet Susic, Süper Lig’deki yabancı teknik adamlar olarak dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman ile birlikte yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertliler, ligi ikinci sırada bitirmişti. 2017-2018 sezonuna Okan Buruk ile başlayan ve müthiş bir sezon geçiren Akhisarpor ise sezonun sonunda Türkiye Kupası’nı kazanmıştı.

Geçtiğimiz sezon 3 takım yabancı antrenörle lige başladı

Spor Toto Süper Lig’deki diğer 16 takım ise yerli hoca tercihinde bulundu. Geçtiğimiz sezon 3 takım lige yabancı antrenörler başlamıştı. Yabancı teknik direktörlerle lige start veren Galatasaray, Bursaspor ve Alanyaspor, sezon bitmeden yerli teknik adamlara döndü.

Süper Lig’deki takımları yeni sezona hazırlayan antrenörler şu şekilde:

Galatasaray: Fatih Terim

Fenerbahçe: Phillip Cocu (Hollanda)

Beşiktaş: Şenol Güneş

Trabzonspor: Ünal Karaman

Bursaspor: Samet Aybaba

Kasımpaşa: Kemal Özdeş

Başakşehir: Abdullah Avcı

Ankaragücü: İsmail Kartal

Göztepe: Bayram Bektaş

Konyaspor: Rıza Çalımbay

Sivasspor: Tamer Tuna

Antalyaspor: Bülent Korkmaz

Akhisarspor: Safet Susic (Bosna Hersek)

BB Erzurumspor: Mehmet Altıparmak

Yeni Malatyaspor: Erol Bulut

Çaykur Rizespor: İbrahim Üzülmez

Kayserispor: Ertuğrul Sağlam

Alanyaspor: Mesut Bakkal