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04 Temmuz 2017 14:55

Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya

Kadınlar Euroleague 2017-2018 normal sezon grup kuraları çekildi.

Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya

04 Temmuz 2017 14:55

Kura sonucunda Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi B Grubu’nda birbirlerine rakip oldu. Bu eşleşme geçtiğimiz sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off final serisi ilk maçında yaşanan ’tokat’ olayını akıllara getirdi.


Kadınlar Euroleague 2017-2018 Normal Sezon Grup Kuraları çekildi. Galatasaray A Grubu’nda yer alırken, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi ise B Grubu’na düştü. Sarı-lacivertli ekip ile Kıbrıs temsilcisinin aynı grupta yer alması geçen sezon yaşanan olayları anımsattı. Geçen sezon Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-off final serisi ilk maçı olan Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör’e tribünde tokat atmış ve bu zorlu karşılaşmadan önce ortam gerilmişti. Gecikmeli başlayan maç Yakın Doğu Üniversitesi 78-70 kazanmayı bilmişti. Bu olaylar sonucunda Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Aziz Yıldırım’a 6 ay hak mahrumiyeti ve 40 bin TL para cezası verdi.




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