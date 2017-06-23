Fenerbahçe, Visca’nın transferinde sona yaklaştı

Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar’ın ardından Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca’yı kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir Kulübü’yle sıkı bir pazarlığa girişirken, arada küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin bu transfer için bonservis ücretinin yanında İstanbul ekibine İsmail Köybaşı’yı da önerdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde Boşnak futbolcunun transferini netleştirip, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla ligde 34 maçta 8 gol atarken, 9 da asist yapmıştı. Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 maçta forma giyen ve 3 asist yapan Visca, Avrupa Ligi’nde ise 3 maçta forma giymiş ve rakip ağları 3 kez sarsıp 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.