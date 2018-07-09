Fenerbahçe, Volkan Demirel ile sözleşme yeniledi

Fenerbahçe, 2002-2003 sezonundan bu yana sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyan deneyimli file bekçisi Volkan Demirel ile nikah tazeledi. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada başarılı eldiven ile yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşmaya varıldığı açıklanırken, şu ifadelere yer verildi:

“2002-2003 futbol sezonundan bu yana futbol takımımızın formasını başarı ve özveriyle terleten kaptanımız Volkan Demirel’le, yeni sözleşme imzalanması konusunda anlaşma sağlanmıştır. Volkan Demirel’le imzalanan yeni sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza Çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz.”

Comolli: "Volkan kendisini değil Fenerbahçe’yi düşünen biri"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, Volkan’ın sözleşme imzalamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu bir transfer değil, devam etmektir. Yeni hocamız Phillip Cocu geldiği zaman Volkan’ın durumunu biliyordu fakat Başkanımız, Yönetim Kurulumuz ve aynı zamanda hocamız Volkan’ın bu takımda kalması gerektiğini düşündük ve inandık. Öyle de olduğu için mutluyuz. Öncelikle onu tebrik ediyorum. Volkan ile yaptığımız ilk toplantıda sadece onun durumunu ve sözleşmesini değil, genel olarak Fenerbahçe’yi ve Fenerbahçe’nin genç kalecilerini konuştuk. Volkan’ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti çünkü o kendisini değil Fenerbahçe’yi düşünen biri” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel: "Yolun sonuna kadar burada devam edeceğim"

Deneyimli kaleci Volkan Demirel ise yapılan anlaşmanın ardından, sarı-lacivertli kulübün bir parçası olmak istediğini söyleyerek, “Burada devam etmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Başta Başkanımıza, hocamıza ve Damien’a.1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Bana çok yardımcı oldu. Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemlidir mutluluk verici, gurur verici, onur verici. Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum” açıklamasını yaptı.