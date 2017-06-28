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28 Haziran 2017 21:06

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

28 Haziran 2017 21:06


Sarı-lacivertlilerde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 18.30’da başlayan günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü.


Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı.


Milli takım kadrosunda bulunduğu için 4 Temmuz’da takıma katılması beklenen Ozan Tufan, Teknik Direktör Aykut Kocaman ile konuşarak takıma erken katılma konusunda izin aldı ve akşam antrenmanında takımla birlikte çalıştı.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran Perşembe günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.




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