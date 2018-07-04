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04 Temmuz 2018 12:32

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

04 Temmuz 2018 12:32


Teknik Direktör Phillip Cocu’nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ilk bölümü basına açık olarak gerçekleştirildi. Cocu antrenman öncesinde takımla bir toplantı yaptı. İstasyon çalışmasının ardından idman daha sonra açma germe hareketleri ile devam etti. Basına açık olan bölümün sonlarında ise futbolcular pas çalıştı.


Antrenmanda sezon sonunda milli takım maçları sırasında artan kasık ağrıları sebebiyle ameliyat olan Mehmet Topal, takımdan ayrı olarak salonda çalıştı. Fas ile Dünya Kupası’nda mücadele eden ve izinli Nabil Dirar ise takıma daha sonra katılacak.


Antrenmanı ayrıca Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli de takip etti. Comolli bir ara saha içine girerek Cocu ile sohbet etti.




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