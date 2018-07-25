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25 Temmuz 2018 14:22

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

25 Temmuz 2018 14:22


Fenerbahçe, 2018-2019 sezonu hazırlıklarını bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Dayanıklılık koşusunun ardından yapılan pas çalışmasıyla idmanı sürdüren sarı-lacivertliler futbolcular, iki grup halinde yapılan çift kale maçlarla antrenmanı noktaladı.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Altınordu ile 27 Temmuz Cuma günü oynayacağı maç için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla İzmir’e gidecek.




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