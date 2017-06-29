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29 Haziran 2017 20:59

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

29 Haziran 2017 20:59


Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 18.30’da başlayan günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü.


Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 4’erli gruplar halinde yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Taktik çalışmanın gerçekleştirildiği antrenman çift kale maçla noktalandı.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.




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