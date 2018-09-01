Diğer
Kategoriler
01 Eylül 2018 21:12

Fenerbahçe yine kaybetti

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de Kayserispor’a 3-2 kaybederek ligdeki 3.

Fenerbahçe yine kaybetti

01 Eylül 2018 21:12

mağlubiyetini aldı.


Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor’a 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip 2 kez öne geçtiği maçtan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Bursaspor’u 2-1 mağlup etmiş, Göztepe ve Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-kanaryalar aldığı bu mağlubiyetle son yılların en kötü sezon başlangıcını yapmış oldu.



Forvetlerin hepsi sahadaydı


Fenerbahçe’nin Kayserispor maçında bütün forvet oyuncuları sahada yer aldı. Maça Slimani ile başlayan Phillip Cocu daha sonra oyuna yeni transfer Michael Frey ve Roberto Soldado’yu dahil etti. Yeni transfer Islam Slimani sarı-lacivertli formayla ilk golünü maçın 57. dakikasında kaydetti.



Tribünlere hoparlörle destek verildi


Fenerbahçe-Kayserispor maçında tribünlere hoparlörlerle destek verildi. Sarı-lacivertli tribünlerin tezahürat anonsları hoparlörlerle yapıldı. Tezahürat anonslarına uyan sarı-kanaryalı taraftarlar takımlarının mağlup olmasına karşın 90 dakika destek verdi




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç