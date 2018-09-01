Fenerbahçe yine kaybetti

mağlubiyetini aldı.

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe evinde Kayserispor’a 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip 2 kez öne geçtiği maçtan mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Bursaspor’u 2-1 mağlup etmiş, Göztepe ve Yeni Malatyaspor’a 1-0 mağlup olmuştu. Sarı-kanaryalar aldığı bu mağlubiyetle son yılların en kötü sezon başlangıcını yapmış oldu.

Forvetlerin hepsi sahadaydı

Fenerbahçe’nin Kayserispor maçında bütün forvet oyuncuları sahada yer aldı. Maça Slimani ile başlayan Phillip Cocu daha sonra oyuna yeni transfer Michael Frey ve Roberto Soldado’yu dahil etti. Yeni transfer Islam Slimani sarı-lacivertli formayla ilk golünü maçın 57. dakikasında kaydetti.

Tribünlere hoparlörle destek verildi

Fenerbahçe-Kayserispor maçında tribünlere hoparlörlerle destek verildi. Sarı-lacivertli tribünlerin tezahürat anonsları hoparlörlerle yapıldı. Tezahürat anonslarına uyan sarı-kanaryalı taraftarlar takımlarının mağlup olmasına karşın 90 dakika destek verdi