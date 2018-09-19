Fenerbahçe Zagreb'te

00'de Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, Zagreb'e ulaştı.

Bugün saat 12.10'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Hırvatistan'a hareket eden Fenerbahçe, yaklaşık 2 saat süren uçak yolculuğunun ardından, Zagreb'te konaklayacağı otele ulaştı. Sarı-lacivertlileri havaalanında Hırvatistan Büyükelçisi M. Babür Hızlan karşıladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında, yarın deplasmanda Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Zagreb'teki Maksimir Stadyumu'ndaki maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Maksimir Stadyumu'nda bugün TSİ 18.45'te Dinamo Zagreb'in bir futbolcusuyla birlikte basın toplantısı düzenleyecek. Dinamo Zagreb'in maçtan önce stadyumdaki son antrenmanı da TSİ 19.15'te başlayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu ve bir futbolcu, bugün TSİ 20.00'de Maksimir Stadyumu'nda bir basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe'nin maçtan önceki son antrenmanı Maksimir Stadyumu'nda TSİ 20.30'da başlayacak.