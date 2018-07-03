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03 Temmuz 2018 14:10

Fenerbahçe’de 5 futbolcu daha kampa katıldı

Fenerbahçe’de izinleri sona eren Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Roman Neustadter ve İdriss Carlos Kameni kampa katıldı.

Fenerbahçe’de 5 futbolcu daha kampa katıldı

03 Temmuz 2018 14:10


Geçtiğimiz sezon sonunda milli takım kamplarına katıldıkları için izinleri yeni biten, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Mehmet Topal, Roman Neustadter ve İdriss Carlos Kameni, teknik heyetin kendileri için belirlediği izin süresinin sonunda ve eksiksiz olarak bugün takıma katıldılar.


İlk olarak sabah saatlerinde rutin sağlık kontrolünden geçen futbolcular, daha sonra Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne geldi. Oyuncular, Teknik Direktör Phillip Cocu ve teknik heyetle tanıştıktan sonra takıma dahil oldu.




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