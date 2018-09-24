Fenerbahçe'de 8 isim ilk kez derbide

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayadığı derbide sarı-lacivertlilerde yeni transfer olan 6 isim ilk kez bir derbide sahada yer alıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile evinde oynadığı derbide sarı-lacivertlilerde 8 isim ilk kez sahada yer alıyor. Sarı-lacivertlilere yeni transfer olan Harun Tekin, Diego Reyes, Jailson, Ayew, Benzia ve Slimani ilk kez bir derbide sahada yer aldı. Bu isimlerin hepsi ilk 11'de yer alırken, Barış Alıcı ve Michael Frey ise yedek kulübesinden oyuna girmek için teknik direktör Phillip Cocu'dan şans bekleyecek.