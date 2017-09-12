Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 1 günlük iznin ardından, bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı ve toplam 1 saat 50 dakika sürdü. Oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde salonda kuvvet çalışması yaptı. Ardından sahada ısınma ve dayanıklılık koşusuyla süren antrenman, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Çalışma çift kale maçla noktalandı.

Robin van Persie’nin tedavisine devam edildi. Alper Potuk ve Josef De Souza ise takımdan ayrı özel program uyguladı.

Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.