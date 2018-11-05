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Fenerbahçe'de Anderlecht maçı hazırlıkları sürüyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.

hafta maçında Anderlecht ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor.


hafta maçında 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Belçika temsilcisi Anderlecht'i konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen pas organizasyonlarıyla sürdü. Yine dar alanda gerçekleştirilen kanat organizasyonlarıyla devam eden antrenmanda daha sonra şut çalışan futbolcular, dar alanda gerçekleştirilen maçlarla antrenmanı tamamlandı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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