Fenerbahçe'de Anderlecht mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4.
haftasında, 8 Kasım Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda Belçika temsilcisi Anderlecht ile yapacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Yardımcı Antrenör Erwin Koeman yönetiminde saat 11.30'da ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen hücum-defans organizasyonlarıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, Anderlecht maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.