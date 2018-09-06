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06 Eylül 2018 14:40

Fenerbahçe’de, Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 5.

Fenerbahçe’de, Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

06 Eylül 2018 14:40

haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Fenerbahçe, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, hücum ve kanat organizasyonları ile devam etti. İdmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmazken, antrenman dayanıklılık çalışmasıyla son buldu.


Fenerbahçe, 10 Eylül Pazartesi günü yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını sürdürecek.




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