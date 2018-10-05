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Fenerbahçe'de Başakşehir mesaisi başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 8.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 8. haftasında, 7 Ekim Pazar günü 18.00'de Ülker Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Can Bartu Tesisleri'nde bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenmana saat 11.30'da start verildi. Dün akşamki Spartak Trnava maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı çift kale maçlar ve bireysel çalışmalarla noktaladı.


Fenerbahçe, 6 Ekim Cumartesi günü, Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı çalışmalarla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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