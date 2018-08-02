Fenerbahçe’de Benfica maçı hazırlıkları başladı

Ön Eleme Turu maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki saat 10.30’da başlayan antrenmana Cagliari maçının on birinde başlayan oyuncular, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle start verdikleri antrenmana dayanıklılık koşuları ile devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardında, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Benfica hazırlıklarına 3 Ağustos Cuma günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.