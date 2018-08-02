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02 Ağustos 2018 13:41

Fenerbahçe’de Benfica maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

Fenerbahçe’de Benfica maçı hazırlıkları başladı

02 Ağustos 2018 13:41

Ön Eleme Turu maçı hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki saat 10.30’da başlayan antrenmana Cagliari maçının on birinde başlayan oyuncular, rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle start verdikleri antrenmana dayanıklılık koşuları ile devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardında, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.


Fenerbahçe, Benfica hazırlıklarına 3 Ağustos Cuma günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.




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