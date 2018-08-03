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03 Ağustos 2018 15:41

Fenerbahçe’de Benfica mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de Benfica mesaisi sürüyor

03 Ağustos 2018 15:41


Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Benfica ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartı Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla sürdü. Ardından çift kale maçlar yapan oyuncular antrenmanı bireysel ve taktiksel çalışmalarla tamamladı.


Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile sürdürecek.




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