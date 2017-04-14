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14 Nisan 2017 15:17

Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları sürdü

Spor Toto Süper Lig 28.

Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları sürdü

14 Nisan 2017 15:17

hafta maçında, 23 Nisan Pazar günü saat 19.00’da Türk Telekom Arena’da Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbinin hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00’de başladı ve 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma, koşu ve koordinasyon hareketlerinin ardından oyuncular 2 gruba ayrılarak 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamladı.


Öte yandan Kaynarca’dan gelen misafirler antrenman öncesi teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldiler. Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker ile Hedef 1 Milyon Üye ve Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü üyeleri Teknik Direktör Dick Advocaat ve kaptan Volkan Demirel’e çiçek ve plaket takdim ettiler.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını 2 günlük iznin ardından 17 Nisan Pazartesi günü yapacağı çalışmayla sürdürecek.




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