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24 Şubat 2018 20:32

Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tamam

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 23.

Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları tamam

24 Şubat 2018 20:32

haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarını tamamladı.


Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular; 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Pas çalışması ve çift kale maçın ardından antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Bu antrenmanla Beşiktaş ile Vodafone Park’ta oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, tesislerde kampa girdi.




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