İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'de Ersun Yanal sesleri

Fenerbahçe’de, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında deplasmanda alınan 4-1’lik Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından taraftarlar arasında Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.

Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında deplasmanda alınan 4-1'lik Dinamo Zagreb mağlubiyetinin ardından taraftarlar arasında Ersun Yanal sesleri yükselmeye başladı.


Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda dün deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'e karşı alınan 4-1'lik yenilginin ardından Teknik Direktör Ersun Yanal'ın adı ön plana çıktı. Maç esnasında ve sonrasında taraftarlar tarafından Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğe getirilmesi istendi. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada #GeçOlmadanErsunYanal hashtaginin altına takımın başında Ersun Yanal'ı görmek istedikleri yönünde birçok mesaj paylaştı.


Ersun Yanal, 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'nin başındayken 40 maça çıkmış ve 26 galibiyet, 4 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak sarı-lacivertlileri şampiyonluğa taşımıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.