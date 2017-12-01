Fenerbahçe’de forvet çıkmazı

Süper Lig’de bu hafta Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Fenerbahçe’de kart cezalısı ve yaşanan sakatlıklardan dolayı hücum hattı düşündürüyor. Sarı-lacivertlilerde Vincent Janssen’in, Antalyaspor müsabakasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek, Paşa karşısından takımını yalnız bırakacak. Antalyaspor mücadelesinde bir diğer kayıp ise Roberto Soldado oldu. Oyuna 67. dakikada dahil olan Soldado, 8 dakika sonra sakatlığı sebebiyle 75. dakikada oyundan çıktı. Yaşadığı bu problem yüzünden Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor karşısında da forma giyemeyen İspanyol golcünün Kasımpaşa müsabakasında da oynaması zor görünüyor. Ağustos ayında sakatlanan ve geçtiğimiz hafta antrenmanlara katılmaya başlayan Robin van Persie ile yeni sakatlıktan çıkan Fernandao’nun hazır olmaması sebebiyle Kasımpaşa karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Aatif veya Alper

2012 yılında Bulgaristan ekibi Burgas’tan Sivasspor’a transfer olan Aatif Chahechouhe, kırmızı-beyazlı formayla geçirdiği 4 sezonda birçok kez forvette görev aldı. Forvet pozisyonunda oynadığı 14 maçta 4 gol, 5 asistlik performans gösteren Fas’lı futbolcu, 2013-2014 sezonunda ise Süper Lig’de Sivasspor formasıyla 17 gol atarak gol kralı olmuştu.

Fenerbahçe’ye 2013 yılında Eskişehirspor’dan transfer olan Alper Potuk ise daha çok asistleriyle ön plana çıkıyor. Kırmızı-siyahlılarda oynadığı sezonlarda birçok gole etki eden Alper Potuk, sarı-lacivertlilerin oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Adana Demirspor karşısında ilk hat-trickini yaparak dikkatleri üzerine çekmiş ve Janssen, Soldado, Persie ve Fernandao’nun yokluğunda forvet mevkisi için aday olduğunu göstermişti. Potuk, Adana Demirspor maçı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada da, "Bu sene hocamızın gelmesiyle beni gol bölgesine daha yakın oynatıyor. Forvet sıkıntısı var. Hocamızın şans vermesi durumunda elimden geleni yapacağım” dedi.

Sarı-lacivertlilerde atak oyuncuları Vincent Janssen’in cezalı olması, Robin van Persie ile Fernandao’nun sakatlıkları sonrasında hazır olmadıkları ve Roberto Soldado’nun sakatlığının bulunması sebebiyle Kasımpaşa karşısında Fenerbahçe’de forvet hattında kimin oynayacağı merakla bekleniyor.