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20 Eylül 2017 12:11

Fenerbahçe’de hazırlıklar devam etti

Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sabah ilk yarım saati basına açık olan bir antrenman gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de hazırlıklar devam etti

20 Eylül 2017 12:11

Martin Skrtel ve Yiğithan idmanın ilk bölümünde takımla çalıştı.


Alanyaspor galibiyetiyle moral bulan Fenerbahçe, cumartesi günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde ilk yarım saati basına açık olarak yapılan antrenmanın ilk bölümünde sakatlıkları bulunan Martin Skrtel ve Yiğithan takımla birlikte çalıştı. 2 futbolcu daha sonra programları dahilinde antrenmanlarına devam etti. Alanyaspor maçında sakatlanan ve tedavisine başlanan Nabil Dirar’ın, yapılan tedaviye tepki verdiği ve Akhisar maçında sahada olabileceği belirtilirken, bu futbolcu Beşiktaş karşılaşmasında kesin olarak forma giyemeyecek. Isınma hareketlerinin ardından 5’e 2 top kapma çalışması yapan sarı-lacivertliler, basına kapalı bölümde ise dar alanda çift kale maç yaptı. Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.




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