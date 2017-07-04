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04 Temmuz 2017 13:45

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

04 Temmuz 2017 13:45


Yeni sezon öncesi, Düzce’nin Kaynaşlı İlçesi’nde bulunan Fenerbahçe Resort ve Sport Topuk Yaylası Tesisleri’nde kamp yapan Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenman, iki ayrı bölüm halinde 1 saat 30 dakika sürdü. Oyuncular, antrenmanın ilk bölümünde salonda 2 grup halinde kuvvet ve dayanıklılık çalıştı. Ardından futbolculara bireysel ve takım programları uygulandı. Antrenmanın ikinci bölümü ise havuzda yapılan koordinasyon çalışmalarıyla son buldu.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.




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