Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2018 15:16

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lozan’da bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

12 Temmuz 2018 15:16


Fenerbahçe, Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Lozan kentinde yaptığı kampın ikinci günündeki ilk antrenmanını Lozan Samaranch Stadı’nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Kanat organizasyonları ile devam eden antrenman, dar alanda pas organizasyonlarının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.


Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç