Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Lozan kentinde yaptığı kampın ikinci günündeki ilk antrenmanını Lozan Samaranch Stadı’nda gerçekleştirdi. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Kanat organizasyonları ile devam eden antrenman, dar alanda pas organizasyonlarının ardından taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.