Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından bugün sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman10.30’da başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanın ikinci bölümünde Feyenoord maçında forma giyen oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer futbolcular dayanıklılık koşusuyla antrenmanı sürdürdü. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.