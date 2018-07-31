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31 Temmuz 2018 13:35

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3.

Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

31 Temmuz 2018 13:35

Ön Eleme turunda karşılaşacağı Benfica maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Sezona Şampiyonlar Ligi parolasıyla başlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3 ön eleme turunda karşılaşacağı Benfica karşılaşması hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, yapılan çift kale maçla idmanı noktaladı.


Günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertliler yarın İtalya Seri A takımlarından Cagliari ile saat 21.00’da hazırlık maçı yapacak.




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