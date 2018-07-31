Fenerbahçe’de hazırlıklar sürüyor

Ön Eleme turunda karşılaşacağı Benfica maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sezona Şampiyonlar Ligi parolasıyla başlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3 ön eleme turunda karşılaşacağı Benfica karşılaşması hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik Direktör Phllip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Pas çalışması yapan sarı-lacivertli futbolcular, yapılan çift kale maçla idmanı noktaladı.

Günü tek çalışma ile tamamlayan sarı-lacivertliler yarın İtalya Seri A takımlarından Cagliari ile saat 21.00’da hazırlık maçı yapacak.