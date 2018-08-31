Fenerbahçe’de hedef 3 puan

haftasında sahasında oynayacağı Kayserispor maçında sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçük Andonyadis sezonunun 4. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, gözünü 3 puana dikti. Ligde geride kalan 3 haftada 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, Kayseri temsilcisi karşısında alacağı galibiyetle ligde çıkış yakalamak istiyor. Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman yönetiminde sahasında sarı-kırmızılılar oynadığı maçı son saniyelerde yenilen golle 3-3 berabere kapatan sarı-lacivertli ekip, yarın oynayacağı müsabakayla bu sonucu da unutturmak istiyor.

Fenerbahçe galibiyet sayısında önde

Fenerbahçe, Kayserispor ile Süper Lig’de 26 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, bu maçların 16’sından galip ayrılırken, Kayserispor ise 5 kez gülen taraf oldu. Kalan 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe, Kayserispor ile ligde oynadığı son dört maçın sadece birini kazanabildi (2 Beraberlik 1 Mağlubiyet).

Golcüler takımdan ayrıldı

Fenerbahçe, bu sezon geride kalan haftalarda sadece iki gol atabildi. Bu golleri atan iki oyuncu Giuliano ve Josef de Souza ise takımdan ayrıldı. Ligin ilk 3 haftasında 3 puan toplayabilen Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda ise bu durumdan daha kötü bir başlangıç yapmış ve üç haftalık periyotta sadece 1 puan alabilmişti. Sarı-lacivertliler, Kayserispor mücadelesini kaybetmesi halinde 1971-1972 sezonundan bu yana Süper Lig’de ilk dört hafta itibarıyla en kötü başlangıcına imza atacak.

Sakat ve cezalılar

Fenerbahçe’de cezalı oyuncu bulunmazken, İsmail Köybaşı ve Aatıf Chahechouhe ise sakatlıkları sebebiyle yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.