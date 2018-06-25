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25 Haziran 2018 13:04

Fenerbahçe’de hedef Begovic

Fenerbahçe’de öncelikli hedef Bournemouth’un kalecisi Asmir Begovic olduğu iddia ediliyor.

Fenerbahçe’de hedef Begovic

25 Haziran 2018 13:04


Fenerbahçe’de Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu’nun gelmesinin ardından transfer hedefleri de belli oldu. Sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz sezon bekleneni veremeyen ve gördüğü kartlar sebebiyle takımını zora sokan Volkan Demirel’in yerine gelecek isim netleşmeye başladı. Fenerbahçe’nin, İngiliz ekibi Bournemouth’un kalecisi Asmir Begovic ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Geçtiğimiz sezon Chelsea’den kırmızı-siyahlı takıma transfer olan 31 yaşındaki eldiven, Premier League’de 38 maçta forma giydi ve kalesinde 61 gol gördü.


Asmir Begovic, Bosna Hersek Milli Takım formasını ise 2009 yılından bu yana 61 kez terletti.




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