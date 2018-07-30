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30 Temmuz 2018 10:35

Fenerbahçe’de hedef Janssen

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen’i tekrar kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe’de hedef Janssen

30 Temmuz 2018 10:35


Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Premier Lig ekiplerinden Tottenham’dan kiraladığı Hollandalı forvet Vincent Janssen’i yeniden kiralamak istiyor. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon yaşadığı kemik ödeminden dolayı 122 gün sahalardan uzak kalıp 20 maç kaçıran Janssen Fenerbahçe ile 18 maçta 5 gol, 4 asistlik performans göstermişti. Hücum hattında Fernandao ile yolların ayrılmasının ardından golcü olarak tek kalan Soldado’nun yanına 24 yaşındaki futbolcu düşünülüyor. Janssen’in ise bu teklife sıcak baktığı ve geçtiğimiz sezon sakatlığından dolayı kaçırdığı maçları telafi etmek istiyor.




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