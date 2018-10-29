Fenerbahçe'de ilk aday Tayfun Korkut

Ankaragücü mağlubiyeti sonrasında Phillip Cocu'nun görevine son veren yönetim, yeni hoca arayışlarına başladı. Listedeki ilk isim Tayfun Korkut. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu olan Korkut'la anlaşılamazsa, ibre Leonardo Jardim'e dönecek.

Fenerbahçe, Ankaragücü maçının ardından görevine son verdiği Phillip Cocu'nun yerine ilk adayını belirledi. Karşılaşmanın 78. dakikasında Ankaragücü'nün attığı 3. golün ardından Phillip Cocu'nun görevine son verdiğini Sportif Direktör Damien Comolli'ye bildiren Başkan Ali Koç, maçın ardından kurmaylarıyla yaptığı görüşmenin ardından teknik direktör adayları konusunda da fikir birliğine vardı. Yönetimden bazı isimlerin yerli, bazı isimlerin de yabancı hocadan yana olmasının ardından ilk tercihini yerli bir isimden yana kullanmak isteyen Ali Koç, bu doğrultuda Sportif Direktör Damien Comolli ile de görüştü ve Tayfun Korkut'un takımın başına gelmesini istediğini belirtti. 1995-2000 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Tayfun Korkut'la anlaşılamaması durumunda ise rota, şu anda boşta olan tecrübeli teknik direktör Leonardo Jardim'e dönecek.

44 yaşında ancak tecrübeli

Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük kariyerine adım atan Tayfun Korkut, 2007 yılında başladığı antrenörlük hayatında İspanya ve Almanya'da altyapı takımlarını çalıştırdı. Sonrasında A Milli Takım'da yardımcı hocalık yapan Korkut, ardından Bundesliga'da önemli ekiplerin hocalığını yaptı. Sırasıyla Hannover, Kaiserslautern, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ı çalıştıran Korkut, bu sezon istenilen sonuçların alınamamasının ardından Stuttgart'taki görevinden ayrıldı. 44 yaşında olmasına karşın, 11 yıllık antrenörlük kariyerine sahip olan Korkut, özellikle Almanya'da çalıştırdığı üst düzey ekipler nedeniyle, Fenerbahçe'nin 1 numaralı teknik direktör adayı konumunda.