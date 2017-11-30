Fenerbahçe’de Kasımpaşa mesaisi başladı

haftasında pazar günü evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman saat 11.00’de başladı. Dün akşam oynanan Adana Demirspor maçının on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladıkları antrenmanı 2 grup halinde yaptıkları 5’e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla sürdü. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla noktalandı.

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.