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03 Eylül 2018 14:23

Fenerbahçe’de kombineler satışa çıktı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı’nın, 2018-2019 sezonunda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı mücadelelerde geçerli olacak kombine kartlarının genel satışı bugün başladı.

Fenerbahçe’de kombineler satışa çıktı

03 Eylül 2018 14:23


Tahincioğlu Basketbol Ligi’nin başlamasına 1 ay kala Fenerbahçe’de kombineler genel satışa çıktı. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague maçlarını kapsayacak sezonluk biletlerin genel satışı 23 Eylül Pazar gününe kadar devam edecek. Satışlar, Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun Batı Girişi bilet gişesinden 09.00 - 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek.



Satışa çıkan kombine bilet fiyatları şu şekilde:


Saha İçi 1. sıra: 25.000 TL


Saha İçi 2. sıra: 17.500 TL


Saha İçi 3. sıra: 15.000 TL


Kategori 1-A: 6.800 TL


Kategori 1-B: 5.900 TL


Kategori 1-C-T: 4.500 TL


Kategori 1-B (203-204-213-214): 3.200 TL


Kategori 2: 2.300 TL


Kategori 3: 1.700 TL


Kategori 4: 1.200 TL


Kategori 5: 800 TL


Kategori 6: 700 TL




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