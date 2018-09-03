Fenerbahçe’de Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı. Milli takımlara giden oyuncuların yer almadığı idman, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, pas çalışmasının ardından çift kale maçla noktalandı.