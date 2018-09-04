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04 Eylül 2018 14:37

Fenerbahçe’de Konyaspor mesaisi sürüyor

Spor Toto Süper Lig’in 5.

Fenerbahçe’de Konyaspor mesaisi sürüyor

04 Eylül 2018 14:37

haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor.


Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan Fenerbahçe, ligin 5. haftasında karşılaşacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30’da başladı. Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı idman, dayanıklılık testiyle başladı. Pas çalışması ve hücum çalışan sarı-lacivertli futbolcular, çift kale maçla birlikte antrenmanı tamamladı.


Fenerbahçe, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla birlikte günü tamamlayacak.




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