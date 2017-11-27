Fenerbahçe’de kupa mesaisi başladı

Eleme Turu’nda 29 Kasım Çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda Antalyaspor karşısında ilk 11’de görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrıldılar. 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasından sonra yine pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.