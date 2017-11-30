Fenerbahçe’de Mehmet Ekici şoku

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’u 6-0 mağlup ettiği mücadelede Mehmet Ekici sakatlandı. Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan Mehmet Ekici’nin Adana Demirspor maçında aldığı darbe sebebiyle sol bacağında ikinci derece yırtık tespit edilerek 3 hafta görev yapamayacağı açıklandı. Sarı-lacivertli oyuncunun çekilen MR sonucunda sol bacak hemstring kasında ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtilirken, kulüp doktorları tarafından tedavisine başlandığı aktarıldı.