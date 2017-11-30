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30 Kasım 2017 16:29

Fenerbahçe’de Mehmet Ekici şoku

Fenerbahçeli oyuncu Mehmet Ekici’nin Adana Demirspor maçında aldığı darbe sonucunda sol bacağında ikinci derecede yırtık tespit edildiği ve 3 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

Fenerbahçe’de Mehmet Ekici şoku

30 Kasım 2017 16:29


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında Fenerbahçe’nin Adana Demirspor’u 6-0 mağlup ettiği mücadelede Mehmet Ekici sakatlandı. Sezon başında Fenerbahçe kadrosuna katılan Mehmet Ekici’nin Adana Demirspor maçında aldığı darbe sebebiyle sol bacağında ikinci derece yırtık tespit edilerek 3 hafta görev yapamayacağı açıklandı. Sarı-lacivertli oyuncunun çekilen MR sonucunda sol bacak hemstring kasında ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtilirken, kulüp doktorları tarafından tedavisine başlandığı aktarıldı.




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