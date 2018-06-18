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18 Haziran 2018 10:38

Fenerbahçe’de Morelos sesleri

Fenerbahçe’nin Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos ile ilgilendiği iddia edildi.

Fenerbahçe’de Morelos sesleri

18 Haziran 2018 10:38


İskoç ekibi Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos’un Fenerbahçe’ye transfer olacağı iddia edildi. Birçok İskoç ve Kolombiya medyasının yazdığı habere göre Morelos ile ilgilenen sarı-lacivertliler, bu oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki Morelos, bu sezon İskoçya Ligi’nde oynadığı 31 maçta 14 gol, 6 asistlik bir performans gösterdi. Forvet mevkisinde görev yapan Morelos, aynı zamanda sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.


Kolombiya Milli Takımı’nda U20 formasıyla 6 maça çıkan Alfredo Morelos, milli formayla da 7 gol attı.




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