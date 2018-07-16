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16 Temmuz 2018 10:17

Fenerbahçe’de ‘Öğrenci Tribünü’ kombine satışları başladı

Fenerbahçe’de yeni sezon için uygulamaya konulan ‘Öğrenci Tribünü’ kombine satışları başladı.

Fenerbahçe’de ‘Öğrenci Tribünü’ kombine satışları başladı

16 Temmuz 2018 10:17


Spor Toto Süper Lig’in 2018-2019 sezonunda Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Migros Alt Tribünü’nde özel olarak oluşturulan Öğrenci Tribünü kombine kartlarının satışı başladı.


Taraftarlar, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi kombine merkezinde bir gün öncesinden sıraya girdi. Sabah saatlerinden itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi’ne gelerek kombine başvurusunda bulunan taraftarlar, kombine kartlara gösterilen ilgiden dolayı stadın çevresinde kuyruklar oluşturdu.




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