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03 Haziran 2018 10:52

Fenerbahçe’de oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ikinci gününde oy verme işlemi başladı.

Fenerbahçe’de oy verme işlemi başladı

03 Haziran 2018 10:52

Kongre üyeleri iki başkan adayına da büyük ilgi gösterdi.


Fenerbahçe’de beklenen gün geldi. Ali Koç ile Aziz Yıldırım’ın başkanlık yarışında olduğu ve Ülker Stadyumu’nda gerçekleşen seçimli genel kurulda üyeler saat 10.00 itibariyle oy vermeye başladı. 17.00’ye kadar devam edecek olan oy verme işlemi sonrasında bütün sandıklar birlikte açılarak sayım işlemine geçilecek. Başkan adaylarından Aziz Yıldırım 36 numaralı sandıkta, Ali Koç ise 21 numaralı sandıkta oyunu kullanacak. Mevcut başkan Aziz Yıldırım üyeleri kapıda karşılarken, Ali Koç ise sahanın içinde kendine destek veren üyelerle bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.




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