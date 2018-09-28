Fenerbahçe'de Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Phillip Cocu yönetimindeki antrenman saat 10.30'da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 2 ayrı grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma pas çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kalenin ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Rize yolculuğuna başlayacak.